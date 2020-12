Silnice pokryl sníh. Řada menších nehod komplikuje dopravu

Novou sněhovou pokrývku meteorologové očekávají v celém Pardubickém kraji a na Vysočině a v řadě okresů Královéhradeckého, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Se sněžením by tam lidé měli počítat ve čtvrtek od 02:00 do 22:00. Mokrý sníh by podle meteorologů mohl komplikovat chůzi i jízdu a navíc by mohl způsobit škody na stromech nebo drátech elektrických vedení.

Ve Zlínském, Moravskoslezském kraji a na východě Jihomoravského kraje a na severu a východě Olomouckého kraje se k tomu může přidat při mrznoucím dešti ledovka. Na vozovkách se ojediněle může tvořit do půlnoci na pátek.

#VYSTRAHA ❄️Nová sněhová pokrývka od čtvrtka 03.12. 02:00 do čtvrtka 03.12. 22:00

Ledovka od čtvrtka 03.12.08:00 do pátku 04.12.00:00

Některé silnice jsou po ranních nehodách zavřené. V Královéhradeckém kraji je po čelní srážce dvou kamionů u Předměřic nad Labem neprůjezdný hlavní tah I/33 z Hradce Králové do Polska; jeden z nich dostal na vozovce zřejmě smyk.

Kamion boural i na dálnici D7 u Buštěhradu na Kladensku a dálnice je ve směru na Chomutov zavřená. Doprava je od rána omezená kvůli nehodě nákladního auta také na silnici I/69, hlavní spojnici mezi Zlínem a Vsetínem. Vůz havaroval poblíž Lutoniny na Zlínsku, asi od 11:30 je silnice pro řidiče znovu plně průjezdná.