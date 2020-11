Snad se nevydáme polskou a maďarskou cestou, doufá Rychetský

V rozhovoru pro Českou televizi také ocenil prezidenta, od kterého letos dostal – i přes vzájemné neshody – státní vyznamenání . „Když prezident akceptoval návrh (Senátu), považoval jsem za samozřejmé, že to přijmu. Přestože s panem prezidentem v posledních letech nemáme nejlepší vztahy, oceňuji, že tomuto návrhu vyhověl, i když nemusel,“ komentuje Rychetský.

Kontrola vlády, která má ve sněmovně většinovou podporu, je podle něj jen symbolická. Soudcům by proto v nouzovém stavu umožnil rozhodovat stejně rychle jako zákonodárcům. Vláda totiž může měnit opatření každých pár dní, ale Ústavní soud na to nemůže reagovat.

„Vláda může v krizové situaci zavřít hranice, ale pro návrat nebo pro příjezd do země. My máme v ústavě, z důvodů, které si jen starší lidé pamatují, výslovné ustanovení, že nikomu nelze bránit v tom, aby tuto zemi opustil,“ zdůraznil v rozhovoru Rychetský.

K Zemanově politice ale zůstal kritický. „Trápí mě to, že člověk, kterého jsem poznal jako nepochybně liberálně založeného humanistu, už několik let podléhá různým, někdy téměř xenofobním postojům,“ řekl předseda Ústavního soudu na adresu hlavy státu.

Kandidovat na prezidenta by sám Rychetský nechtěl. „Například proto, že bych těžko byl schopen se podbízet jednoduchými slogany a demagogií. Navíc ani můj věk není vhodný pro to, abych to zkoušel,“ shrnuje své důvody.

Za nejvýznamnější a nejpřevratnější událost v životě považuje kromě narození svých dětí revoluci v roce 1989. Dnes je ale zklamaný. „Nečekal jsem po tom listopadu, že můžeme mít předsedou vlády takovou osobu, jako máme dnes, z hlediska její minulosti. To jsem si myslel, že už definitivně skončilo,“ nechal se slyšet Rychetský.