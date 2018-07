Ústavní soud slaví 25 let. Rozhodoval velké kauzy i malé spory

Ústavní soud sídlí v paláci v brněnské Joštově ulici. Tam už za Rakouska-Uherska sídlil Moravský zemský sněm. Budova už proto několik let prochází rekonstrukcí. Opravy by měly stavbu co nejvíce přiblížit původnímu vzhledu ze 70. let 19. století, kdy zde moravští zákonodárci přijímali zákony pod rakouskou korunou.