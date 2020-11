Modernizace D1 skončí příští rok. Ani potom ji ale opravy neminou

Po devíti stavebních sezonách by také měla skončit rekonstrukce dálnice D1, konkrétně v polovině října 2021. V příštím roce zbývá dokončit ještě čtyři úseky dálnice o celkové délce 55 kilometrů. Dálnice ovšem ani poté úplně bez omezení nebude, v dalších letech by na ní měly pokračovat některé menší opravy.

V příštím roce by podle současných plánů měly být dokončeny úseky na dálnicích D6, D11 a D48. Obchvaty by měly přibýt rovněž na dálnicích D7 a D55. Vedle toho Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyjednává se stavbaři o zrychlení některých prací.

ŘSD bude mít v roce 2021 rekordní rozpočet

Vedle dokončení už rozestavěných úseků by podle ředitele ŘSD Radka Mátla měly být v roce 2021 zahájeny práce na 106 kilometrech nových dálnic a 68 kilometrech silnic první třídy. Stavba by měla začít například na dálnici D4, kterou chce stát stavět formou PPP s využitím soukromých peněz. Práce začnou také na dálnicích D6, D3 a na dostavbě dálnice D1 u Přerova. Aktuálně je ve výstavbě na 250 kilometrů dálnic a silnic první třídy.

ŘSD bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem téměř 55 miliard korun, což je nejvíc v dějinách. Navýšení peněz by mělo mimo jiné pomoci pokračovat v dopravních stavbách bez přerušení i v současné krizi, stavební firmy tak nejspíš dostanou příplatek za práci ve ztížených podmínkách. Mátl zároveň podotkl, že v příštích letech by měl rozpočet ŘSD dále růst, a to postupně až ke 100 miliardám korun za rok.