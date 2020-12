„Slyším druhý výstřel, padl ten příjemný mladý muž,“ říká v dokumentu ČT přeživší střelby v ostravské nemocnici

Zpráva o útoku doslova vyrazila dech i vedení nemocnice. „První informace přišla v podobě SMS zprávy. Když jsem si ji přečetla, tak to byla taková ta zpráva, u které si říkáte, že to nemůže být pravda,“ vzpomíná v dokumentu ČT na první okamžiky útoku náměstkyně ředitele FNO Andrea Polanská.

„Ženy začaly křičet, hrozně. Najedou slyším druhý výstřel, pořád to není do mě, padl ten příjemný mladý muž. Teče z něho krev a já chápu, že je mrtvý. Padal na mě střelný prach. Po šestém výstřelu jsem ztratila vědomí.“

To, co policisté po příjezdu na místo viděli, znali dříve možná jenom z filmů. V čekárně traumatologické ambulance leželo několik mrtvých těl, všude byla krev. Pachatel nelegálně drženou zbraní zabil šest lidí a další tři vážně zranil. Sedmou obětí útoku se stala žena, která zemřela po dvou dnech na následky vážných zranění .

Petra Langa vyznamenal in memoriam prezident Miloš Zeman. Jako na hrdinu, ale i dobrého kamaráda na něj vzpomínají v novém dokumentu i jeho kolegové, pro které byl nejen spolupracovníkem, ale doslova rodinou. „Pro nás, a jsem přesvědčen, že nejenom pro nás, ale pro celou zemi, je tímto hrdinou,“ řekl už dříve v reakci na čin Langa generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

Složitý zásah i pátrání

Zásah v ostravské nemocnici byl podle policie velmi složitý. „Neměli jsme úplně jasno v počtu obětí. Neustále se to číslo upřesňovalo, a to z toho titulu, že lékaři začali okamžitě ošetřovat zraněné. Dávali je na různé operační sály, my jsme skutečně několik hodin dohledávali zraněné i mrtvé. Ani ve spolupráci s vedením FNO jsme se nemohli úplně shodnout, který zraněný pochází z této střelby a který třeba z úplně jiné události,“ řekl Kužel.

Jednat se ale muselo rychle, protože pachatel, který hned po střelbě ještě před příjezdem policie odjel autem z areálu nemocnice, byl stále ozbrojený. Pro policejního ředitele byla nejhorší představa, že by se pachatel pohyboval na svobodě třeba ještě dva týdny. Do zásahu tak byly povolány dva vrtulníky, hledal se muž v červené bundě.

Policie ale udělala chybu, zveřejnila fotografii, která nepatřila pachateli. Později se do médií dostala fotografie jiného muže – šlo už o hledaného dvaačtyřicetiletého Ctirada V. z Opavska. „To se prostě stává, nám se to taky stalo, ale to je naprosto běžná věc,“ dodal Kužel.