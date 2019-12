Policie se omlouvá muži, kterého podezřívala ze střelby. „Je to běžná taktika,“ hájí práci Kužel

Později kriminalisté uvedli, že jde o svědka události, nikoliv pachatele. Podle slovenského deníku Pravda k mylné domněnce, že střílel právě tento muž, zřejmě vedlo to, že skutečný střelec měl na sobě rovněž oděv s červenou barvou.

Útok na traumatologické ambulanci v Porubě se odehrál v úterý ráno krátce po sedmé, když dvaačtyřicetiletý střelec bez varování zahájil palbu do zdejších pacientů. Šest lidí zemřelo, tři jsou zranění.

Opakované omluvy

Policisté se ústy ředitele moravskoslezské krajské policie Tomáše Kužela muži veřejně omluvili už v úterý večer ve vysílání ČT, omluva zněla i od ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). „Nenazval bych to jako nedorozumění,“ doplnil Kužel ve středu. „Pokud odpovídal popisu a policisté si to tak na místě vyhodnotili, je to běžná taktika, se kterou se setkáváme při takovýchto situací v celém světě.“

Policejní ředitel v této souvislosti akcentuje, že pachatel, po kterém v danou chvíli pátrali, byl nebezpečný, ozbrojený a na útěku.

Sám student se do médií nechce vyjadřovat, ve středu má volno. Podle zpráv médií ale čelí výhrůžkám a jeho rodina je prý ve stresu. „Škola mu nabídla podporu i psychologickou či právní pomoc. Nic z toho zatím nevyužil,“ řekla mluvčí univerzity Petra Halíková.

„Pokud by mu někdo vyhrožoval, je tady policie od toho, abychom vyhrožování vyšetřili a zastavili,“ doplnil sám Kužel s tím, že během středy se se Slovákem setkají policejní náměstci. Měli by se mu opětovně omluvit a pokusit se celou situaci vysvětlit.

Jak říká rada Vacátko

Navzdory pozornosti, kterou sdělovací prostředky případu zveřejněné fotografie věnují, si ale Kužel spolupráci s médii chválí. „Velmi kvituji rychlost. Bylo záležitostí minut, kdy jsme potřebovali dát do médií obrázek pachatele, kterého jsme si ověřili z kamer, a popis vozidla,“ říká s tím, že otevřenost se vyplatila.

„Pokud by taková spolupráce trvala dál, bylo by to skvělé,“ doplňuje. Právě mediální podpora, fungování kamerového systému (se záběry střelce), informace od občanů na lince 158 a spolupráce příbuzných (agresor se měl o útoku svěřit matce) podle Kužela dopomohly k rychlému dopadení vraha.

„Čas a, jak říká rada Vacátko, i trochu štěstí nám napomohlo k tomu, že jsme pachatele dopadli rychle, přestože byl v pohybu a v prvopočátku jsme o něm nevěděli vůbec nic,“ dodává krajský policejní ředitel.