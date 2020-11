Mladí Češi nedůvěřují politickým stranám. Věří policii nebo soudům, ukázal průzkum

Ačkoli 71 procent mladých Čechů označilo demokracii za nejlepší politický systém, většina nevěří politickým stranám. Šedesát dva procent z oslovených mladých lidí ve věku od 15 do 29 let si podle průzkumu myslí, že neřeší jejich problémy. Rozhodně či spíš jim důvěřuje pouze zhruba 25 procent z nich.

„Na národní úrovni je to o to těžší, že jsou do toho zapojena média a ne všechna dávají relevantní informace,“ pokračuje Spáčilová. Třeba u poslanců oceňuje, když s voliči komunikují i jinak než přes standardní média. Ti, kteří jsou na sociálních sítích, mají podle ní u mladých větší důvěru.

Důvěra v policii a soudy se v Česku a na Slovensku liší

Průzkum ukázal, že mladí v Česku důvěřují policii nebo soudům. Podle výzkumnice a členky Rady mládeže Slovenska Veroniky Vlčkové je zkušenost mladých Čechů s těmito dvěma institucemi hodnocená mnohem lépe, než jak to vnímají mladí na Slovensku.