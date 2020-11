V úterý přibylo přes 12 tisíc nakažených. Startuje plošné testování v domovech seniorů

V Česku pokračuje zpomalování nárůstu případů nemoci covid-19. V souvislosti s novým typem koronaviru zemřelo v úterý 149 lidí. Od začátku března je celkový počet obětí 3913. V nemocnicích bylo s covidem-19 podle posledních údajů 7396 pacientů, což je o 90 méně než předchozí den. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V posledních dnech se nákaza nejrychleji šíří na Náchodsku. Za uplynulých sedm dní tam na sto tisíc obyvatel zaznamenali 991 nakažených, na Pelhřimovsku 919. Relativně nejlepší situace je aktuálně na Břeclavsku, kde na sto tisích obyvatel připadá 330 případů nákazy. K méně postiženým regionům patří nyní i Praha se zhruba 411 nakaženými na sto tisíc obyvatel za uplynulý týden.

Pro vývoj epidemie budou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) data za úterý a středu klíčová. I přes mírný pokles hospitalizovaných očekává, že jejich počet bude v následujících dnech stoupat a případné zlepšení situace se v nemocnicích projeví teprve za deset až 14 dní. Nemocnice v posledním měsíci výrazně omezily neakutní péči o pacienty a uvolněné kapacity mění na oddělení pro nakažené koronavirem. Díky tomu klesají volné kapacity mírněji, než roste počet hospitalizací.

V domovech seniorů začíná plošné testování

Přibývá ale nakažených seniorů a jejich podíl mezi pacienty s covidem-19 roste. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se také zvyšuje průměrný věk nemocných s koronavirem, kteří se dostávají do nemocnic. Zvedl se z 65 na 70 let. U starších lidí mívá navíc nákaza horší průběh a vyžádá si víc obětí.

Ve středu proto začíná platit nařízení o plošném testování v domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb. Testy by se u klientů i personálu měly opakovat každých pět dnů. Provádět je budou zdravotníci. První vyšetření by se mělo uskutečnit nejpozději do sedmi dnů, tedy do příští středy.