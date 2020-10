V Česku přibývá nemocnic, které omezují péči. Důvodem je i nedostatek zdravotníků

V pondělí ráno už začala česká armáda s přesunem materiálu na stavbu záložní nemocnice na výstavišti v pražských Letňanech. Téměř třicet vozidel transportovalo do Prahy operační sály, jednotky intenzivní péče i laboratoře. Ve dvou výstavních halách má být celkem 500 rezervních místa, zejména pro pacienty s mírnějším průběhem nemoci covid-19.

„V současné době už máme na místě jednotky intenzivní péče, které jsou umístěny ve čtyřech kontejnerech, jsou to laboratoře, je to lékárna, a je to další vybavení jako stany, které budou sloužit jako vyšetřovny a zázemí pro lékařský a nelékařský personál,“ řekl ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Ladislav Šlechta.



A první část konvoje s "polní" nemocnicí už do Letňan dorazila. pic.twitter.com/n7rS7WNj0a — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) October 19, 2020

Všechna lůžka mají být připravena do neděle, příští týden by už provizorní nemocnice měla fungovat. Zařízení v Letňanech má být podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) záložní, využito bude jen v případě, že přestane stačit kapacita v nemocnicích.

Stát bude provozovateli platit jenom za provozní náklady nemocnice, nikoli nájem. „Já si myslím, že v tomto případě je ta finanční nebo ekonomická stránka na druhém místě. Na prvním místě je to, abychom zabezpečili v dostatečně krátké době dostatečnou kapacitu,“ uvedl majitel výstaviště v Letňanech Pavel Sehnal.

Jak budou fungovat zdravotníci v letňanské nemocnici?

Majitel areálu také uvedl, že v případě potřeby je možné kapacitu v budoucí nemocnici v Letňanech navýšit až na 2500 lůžek. „Můj odhad, nevím na kolik je odborný, je o tom, že dostoupá to číslo na 250 až 300 tisíc nemocných. Očekávám, že jenom Praha a spádová oblast bude mít kolem třiceti tisíc nemocných,“ dodal.

Šlechta se neobává toho, že by personál, který v záložní nemocnici bude fungovat, byl nesecvičený. „To jádro zdravotnického personálu bude z našich polních nemocnic. Tito lidé secvičeni jsou, a tím, že vykonávají odbornou praxi v civilních zařízeních, tak jsou na spolupráci s civilními kolegy zvyklí,“ řekl.

V nemocnici má fungovat dvě stě vojenských zdravotníků. Šlechta odmítl kritické hlasy, které mluví o tom, že je to málo. „Úzce spolupracujeme s nemocnicí Na Bulovce, která převezme záštitu nad našim zdravotnickým zařízením,“ uvedl s tím, že o zajištění péče se stále jedná.

Armáda navyšuje kapacitu i v Olomouci

Armáda už připravila dalších šestnáct lůžek pro pacienty s koronavirem také ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Jde o lůžka, která doposud využívali váleční veteráni.

Podle ředitele olomoucké vojenské nemocnice Martina Svobody to byl pro veterány velký zásah do jejich pohodlí. „Všichni do jednoho s tím přesunem souhlasili, byť to pro ně mnohdy bylo bolestné,“ uvedl.