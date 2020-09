Vojtěch nebyl nejhorší, ale funkci ministra nezvládal, myslí si někteří jihočeští lídři

přehrát video Předvolební debata: Jihočeský kraj - 1. část Zdroj: ČT24

Jihočeští lídři reagovali například na výměnu na postu ministra zdravotnictví. Adam Vojtěch v pondělí ráno oznámil svou rezignaci, premiér Andrej Babiš (ANO) později uvedl, že šéfem resortu bude epidemiolog Roman Prymula, poté ho ministrem jmenoval prezident Miloš Zeman. „Myslím si, že to byl velmi dobře připravený krok. Je důležité, aby pan premiér přestal hrát šachy v tom smyslu, že ministr zdravotnictví pro něj je jenom nějaká marketingová figura,“ řekl lídr uskupení TOP 09 a KDU-ČSL František Talíř. Podle něj si Prymula vybudoval autoritu jako odborník, což by mu podle Talíře mohlo pomoci i v tom vybudovat si politickou autoritu. Podle krajského šéfa STAN Jiřího Švece je odstoupení Vojtěcha a nástup Prymuly signálem toho, že vláda neví, co dělá. „My bychom rádi, abychom už měli jasný směr v tomto. Jak obce, tak kraje v podstatě spoléhají na informace, které přicházejí zhora,“ řekl s tím, že v současné době jsou informace velmi protichůdné. „Já ho (krok) chápu jako logický ze strany pana Vojtěcha. Co se týká působení pana Prymuly, tak si myslím, že je to odborník. Budu velmi ráda, když se do řízení těch věcí vnese odborné hledisko, a nikoli převážně to politické,“ řekla současná hejtmanka a lídryně ČSSD Ivana Stráská. Vojtěcha pochválila za fungování během první vlny epidemie koronaviru.

O zmatku mluvila například šéfka krajské SPD Jana Pupavová. „Já bych byla ráda, kdyby tento koronavirový stav už dostal jasný řád,“ řekla s tím, že kraje a obce by měly dostat jasné informace o tom, co mají dělat. Na otázku, zda Prymula do situace vnese řád, odpověděla, že to ukáže až čas. „Doufám, že jo,“ dodala. Jmenování Prymuly ministrem zdravotnictví bylo dobrým krokem podle lídra KSČM Radka Nejezchleba. „My už jsme k ministru Vojtěchovi měli své výhrady i dříve před covidem. Myslím si, že pan profesor Prymula je odborník, a v současné situaci, která nastává, je jednou z osobností, která může dopomoci k tomu, aby došlo k útlumu,“ uvedl. Vzhledem k tomu, že je podle Nejezchleba Prymula razantnější, mohlo by dojít k dalšímu zpřísnění opatření. Krajský šéf Pirátů Lukáš Mareš považuje výměnu ministra zdravotnictví za špatný krok, podle něj to přivede společnost do rozpaků. „Myslím si, že to spíš než o bývalém ministru Vojtěchovi vypovídá o panu premiérovi, který není schopný obsadit do klíčových pozic ty klíčové lidi,“ řekl. Podle něj bylo už od léta jasné, že Vojtěch funkci nezvládá, ministerstvo se údajně na druhou vlnu epidemie nepřipravilo. Podle lídra ODS Martina Kuby měl Vojtěch velkou nevýhodu v tom, že je příliš mladý a není odborník. „V debatách s lékaři nebyl vybaven těmi odbornými znalostmi. V tom má pan profesor Prymula velkou výhodu,“ uvedl. Kritizoval například příkazy ze strany ministerstva, které byly údajně nelogické a často se měnily. Kvůli tomu údajně občané ztráceli důvěru. Naopak krajský šéf ANO František Konečný považuje Vojtěcha za jednoho z nejlepších ministrů zdravotnictví, jakého kdy Česko mělo. „Lidsky je mi to líto, ale chápu ho. Ten tlak byl neskutečný,“ uvedl. Na otázku, zda mu nevadí, že Prymula nemá ministerskou prověrku, odpověděl, že na tento post není prověrka nutná.

Šéf uskupení Jihočeši 2012 - Koalice JIH 12, T2020 a HOPB Pavel Hroch si myslí, že Vojtěch neodváděl špatnou práci, ministerstvo pod jeho vedením ale údajně podcenilo druhou vlnu epidemie. „Tuto situaci musí zvládnout odborníci, a ne politici. Právě odborníci by měli rozhodovat, ale jako ministr musí (Prymula) zvládnout ještě tu situaci manažerskou,“ řekl s tím, že ukáže až čas, zda bude Prymula dobrým ministrem i manažerem. Jak je Jihočeský kraj připraven na druhou vlnu? Podle Stráské je kraj velmi dobře připraven na současnou druhou vlnu epidemie. „Jihočeské nemocnice už v tom prvním období připravily jasný plán, jak postupovat dál. Těch 120 lůžek, které teď máme na infekčním oddělení, je schopno jihočeské zdravotnictví rozšířit o dalších iks lůžek nejenom v těch dvou (nemocnicích), kde jsou infekční oddělení, ale také v okresních nemocnicích,“ řekla. Podle ní má současnou situaci zatím pod kontrolou i krajská hygiena. Hejtmance dal zapravdu i Kuba, podle kterého jsou zdravotnická zařízení připravena. Podle něj je ale problém v tom, že mají limitní kapacitu. „Není to jenom o počtu ventilátorů, ale také o počtu zdravotníků,“ uvedl. Podle Kuby se musí všichni zapojit do toho, aby současná druhá vlna epidemie nebyla příliš velká. V opačném případě by údajně mohl nastat problém. To, že nejde jenom o ventilátory, ale také o počet zdravotníků, si myslí i pirátský šéf Mareš. „V tom spatřuji velký deficit kraje, protože kraj měl školit personál nemocnic, jak používat přístroje, měl zajistit například mediky, podle mě měl udělat výzvu pro lidi, kteří mají zdravotnické vzdělání, aby je trochu mobilizoval,“ řekl. Vedení kraje ale pochválil lídr ANO Konečný. „Já jsem tady chtěl podpořit paní hejtmanku v tom, že naše nemocnice jsou výborně připravené, nelíbí se mi, že jsou lidé strašeni, že do budoucna bude něco špatně.“ upozornil. Podle něj jsou velmi dobře připraveny všechny nemocnice v regionu.

Na nedostatek personálu ale upozorňoval i Nejezchleb. Uvedl, že například v táborské nemocnici budou k pacientům s covidem-19 povolány například sestry z gynekologie, pak ale podle něj budou chybět přávě na tomto oddělení. „Vznikne to, že třeba na noční směně bude jenom jedna sestra na gynekologii,“ řekl s tím, že je tak potřeba myslet i na personál. Nedostatek personálu by podle Hrocha mohl být slabou stránkou i ostatních krajů. „Beru to, že jihočeské nemocnice jsou personálně připraveny, mají stabilní týmy, ale samozřejmě nemůžeme odhadnout, jak dalece je to zasáhne,“ upozornil. Kraj podle něj první vlnu zvládl, věří, že zvládne i tu druhou. Vedení kraje poděkoval i Talíř, podle něj hejtmanství pandemii zvládá dobře. Vyzdvihl však také roli občanů a zdravotníků. „Tam se skutečně všichni semkli, táhli za jeden provaz,“ řekl. Upozornil však, že v tuto chvíli nikdo nemá jistotu, zda bude personál v nemocnicích stačit. „Zatím vím, že zvládáme, a doufám, že budeme zvládat i nadále,“ doplnil. „Zajímalo by mě, kdo se ptá, jak to zvládnou samotní obyvatelé. To, že musíte mít děti doma, že nemůžou do školy, nebo mají nějaká omezení, tak by mě zajímalo, jestli toto někdo řeší,“ ptal se Švec. Podle něj musí správně fungovat samotný systém, mluvil například o kompenzacích pro zaměstnance i zaměstnavatele. „Byl bych rád, kdyby vláda přišla s kroky, které budou účinné,“ řekl. Pupavová uvedla, že vláda by měla více dbát na zdravotnickou prevenci v souvislosti s tím, že někteří lidé mají kvůli koronaviru strach jít k lékaři a prevenci podceňují. „Určitě by měl být nějaký jasný plán, který by měl docházet do krajů, do obcí, aby se předešlo různým situacím,“ řekla.



Volební potenciál v krajských volbách 2020 v Jihočeském kraji

Diskutující se do debaty nominovali na základě výsledků výzkumu, který pro Českou televizi zpracovaly společnosti Kantar CZ a Data Collect se zaměřením na volební potenciál. Ten ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách, pokud by se k ní přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb.

Fakta Detaily k výzkumu volebního potenciálu Výzkum, který realizovala agentura KANTAR CZ ve spolupráci s agenturou Data Collect, nabízí odhad aktuálního volebního potenciálu, nejde tedy o predikci výsledků voleb.

Hodnota aktuálního volebního potenciálu ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohly v současnosti hypoteticky získat ve volbách do krajského zastupitelstva, pokud by se k nim přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů pak není 100 procent. Člověk, který vážně zvažuje volbu například dvou stran, je potenciálním voličem obou z nich.

Sběr dat probíhal mezi 10. srpnem a 3. zářím 2020 metodou dotazování po telefonu. Výzkum je reprezentativní s ohledem na voliče v daném kraji starší 18 let, v každém kraji odpovídalo 1200 respondentů, do potenciálu pak vstupovalo v každém kraji okolo devíti set osob, přesná čísla naleznete v dokumentu ke stažení.