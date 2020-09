Covid-19 turistickému ruchu v jižních Čechách pomohl i uškodil. Co může být dál, nastíní volební lídři

Další problém z hlediska dopravy v regionu je podle Poláška dopravní obslužnost památek veřejnou dopravou. „Je prakticky nemožné se veřejnou dopravou dostat do Holašovic na UNESCO, na Červenou Lhotu a na další cíle,“ uvádí.

Z hlediska dopravy ale jižní Čechy trápí i chybějící silniční spojení, zejména nedokončená dálnice D4 a D3. Jejich dostavění ale bude pro region znamenat další výzvu. „Je to dvousečná zbraň,“ říká o dálnici z hlavního města ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. „Velmi dobře se totiž může stát, že až bude dokončená dálnice, návštěvníci z Prahy přejedou jižní Čechy a skončí rovnou v Rakousku,“ vysvětluje.

Letitým tématem jihočeské regionální politiky je českobudějovické letiště. Ambice učinit z něj místo, kam budou ve velkém přilétat turisté, se v posledních čtyřech letech výrazně zkomplikovala. Kraj se stal jediným akcionářem společnosti Jihočeské letiště a hledání partnera, který by aeroport provozoval, bylo zatím bezvýsledné.

Shlukující se turisté

Turisty je podle Poláška potřeba v regionu rozptylovat i jinak než podporou infrastruktury. „Dlouhodobě chybí systematické řízení a financování cestovního ruchu, to má pak výsledky takové, že jsou určité body, které v určitých časech shromažďují turisty,“ popisuje.

Kraj se musí snažit turisticky rozvíjet i jiné oblasti než ty, kam nyní míří nejvíce turistů, i podle bývalého místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka. Prioritou by podle něj měl být udržitelný rozvoj „hlavně v těch místech, kde jsou na to tlaky, to je třeba Šumava nebo Třeboňsko“.

Důvodem je podle něj především devastace krajiny, které nyní turistické destinace čelí. „Jižní Čechy nabízejí výjimečnou přírodu, ale zároveň nesmíme zapomínat na její ochranu,“ vysvětluje. Že má region co nabídnou i mimo ně, potvrzuje i Polášek. „Je tady spousta míst, která nebyla objevena a se kterými pracujeme, aby se ukázaly,“ uvádí ředitel tamní centrály cestovního ruchu.