Dominantní ANO v srpnu ztrácelo, posílili Piráti, ODS či SPD

Čtyři parlamentní strany u pětiprocentní hranice

Po půli procentního bodu získali oproti červnovým datům také STAN, které by podpořilo 6,5 procenta respondentů, a také koaliční ČSSD. Sociálním demokratům by dalo hlas 5,5 procenta dotázaných. Strana se tak pohybuje na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny s ohledem na hodnotu statistické chyby.

Na hranici vstupu do dolní komory parlamentu jsou ještě další tři strany. S pěti procenty je to TOP 09, pro kterou znamená tento zisk ztrátu půl procentního bodu oproti poslednímu měření. KSČM ztratila oproti červnovým číslům jeden procentní bod a podporu jí v srpnu vyjádřily 4,5 procenta tázaných.

Ztrátu půl procentního bodu zaznamenala KDU-ČSL, pro niž by v srpnu hlasovala čtyři procenta respondentů. Byť se strana pohybuje v rámci statistické chyby, a má tedy šanci se do sněmovny probojovat, sociologové z Kantar CZ upozorňují, že lidovci se dlouhodobě pohybují spíše pod pětiprocentní hranicí než nad ní. „Proto předpokládáme, že v tuto chvíli by se do sněmovny neprobojovala,“ konstatují na adresu KDU-ČSL.

Pod hranicí nutnou pro vstup do dolní komory by zůstala také Trikolóra, kterou by podpořila dvě procenta dotázaných, což je o půl procentního bodu méně než při poslední sondáži.