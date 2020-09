Slavný Buffalo Bill vystupoval i na Moravě, do Prahy se nedostal. Peníze rozdal a zemřel v bídě

Začátkem srpna roku 1906 překročily hranice rakousko-uherské monarchie tři speciální vlaky o devětačtyřiceti vagonech. Vezly do Evropy dosud nevídanou podívanou s výjevy ze života na americkém Divokém západě. Podle svého slavného principála se nazývala Buffalo Bill's Wild West (Divoký západ Buffalo Billa). Buffalo Bill, vlastním jménem William Frederick Cody, se narodil v roce 1846. V době války Severu proti Jihu se dobrovolně přihlásil do armády a po válce se stal kočím dostavníku. „Tehdy se stavěla kansasko-pacifická železnice a William Frederick Cody podepsal smlouvu s firmou, která se starala o zásobování. Za osmnáct měsíců porazil přes čtyři tisíce bizonů a to mu přineslo přezdívku Buffalo Bill,“ vysvětlil publicista Miroslav Čvančara. Hrdina rodokapsů indiánům pomáhal Jeho bratr a znalec americké historie žijící v Kanadě František Čvančara dodává, že Buffalo Bill jako hrdina vstoupil i do literatury, byť to byly jen takzvané rodokapsy, tedy dobrodružné sešitové romány. „V těch příbězích byl vylíčen jako bojovník proti krvežíznivým divochům, indiánům. On ovšem ve skutečnosti měl k indiánům dobrý vztah. Dokonce se zúčastnil několika vyjednávání mezi vládou a indiány a snažil se zabránit nějakému krveprolití,“ popsal František Čvančara. Od literatury už byl jen krůček k divadelní scéně. „Základem jeho show byli indiáni, kterých bylo asi sto, dál kovbojové, měl i ruské kozáky, německé hulány, maďarské csikose, japonské samuraje, Araby a další lidi různých národností,“ vypočítal Miroslav Čvančara.

Reklamní inzeráty tehdy uváděly, že v show vystupuje pět set koní a osm set lidí. „Návštěvu plukovníka Williama Fredericka Codyho v Evropě brali tehdejší představitelé především jako vyslaneckou misi, která má za úkol sblížit kultury obou kontinentů a evropskému divákovi říci něco o dějinách Spojených států, co předtím nevěděl,“ vysvětlil Miroslav Čvančara. U nás navštívila společnost Buffalo Billa postupně tehdy ještě nerozdělený Těšín, Moravskou Ostravu, Opavu a také Přerov. Ne všechna vystoupení ale proběhla bez problémů.

„Vystoupení v Přerově, městě to úplně českém, v kraji úplně českém na české Moravě, impresário tohoto cirku dne desátého toho měsíce na cvičišti řečnil z tribuny k zástupcům českého lidu o všecko pryč německy ani slova českého! Urážlivý políček českému národu.“ Citace z deníku Moravská Orlice (1906)

Jako živá reklama procházeli indiáni městem V Brně vystupovali dva dny. Scénář příprav zůstával stále stejný. „Většinou přijel vlak ráno na nádraží, všichni ti indiáni a kovbojové ve svých krojích jako živá reklama prošli od nádraží městem. Mezitím byla postavena aréna. V průměru se tam vešlo až čtyři tisíce diváků,“ popsal Miroslav Čvančara. „Přijel do Brna ohromný cirkus, jelo to Brnem do Králova Pole na vojenské cvičiště. Tam postavili ohromné boudy, žádné šapitó, jak říkali, se střechou, volné to bylo všechno, jen dokola byly dávány lavice na sednutí. Zaměstnanců mohlo být podle mého aspoň pět set,“ popsal v roce 1982 pamětník vystoupení František Pevný. Z Brna nakonec přejeli do místa posledního představení u nás, do Jihlavy. „Zde máme plán Jihlavy z roku 1913. Tady je vidět městské nádraží, na které přijely vlaky s celým cirkusem. Po jeho vyložení se přesunuly na vojenské cvičiště v prostoru dnešní Vrchlického ulice. Zde jsou stávající kasárna a zde je to samotné cvičiště, kde se konaly cirkusy i vystoupení Buffalo Billa,“ ukázal na mapě města archivář Státního okresního archivu Jihlava Petr Dvořák. Do Prahy se nedostal kvůli byrokracii Informace o vystoupení cirkusu Buffalo Billa uveřejňovaly jak české, tak německé noviny. Objevovaly se články inzertní i reklamní letáčky. Evropské turné v roce 1906 bylo poslední, pak už nikdy Buffalo Bill do zámoří nejel. Nabízí se otázka, proč v rámci svého evropského turné nevystoupil i v Praze. „Zachovala se část korespondence, ze které vyplývá, že v Praze chtěl vystupovat zrovna tak jako v Pardubicích a v Hradci Králové, ale to dohadování bylo velice složité a vystoupení bylo tedy znemožněné,“ vysvětlil Jaroslav Čvančara. V Národním archivu na Chodovci se zachovala korespondence mezi manažerskou kanceláří Buffalo Billa a policejním ředitelstvím v Praze. „Policejní ředitelství například žádalo, že sedadla musí byt fixována, upevněna, aby v případě paniky nedošlo k překocení a ke zmatku a pádům diváků. To, co nevadilo v Londýně, Paříži, Římě, Berlíně, vadilo v Praze,“ řekl Miroslav Čvančara.