Česká diplomacie bude spolupracovat se všemi demokraciemi, ať si to jiní přejí, nebo ne, říká Vystrčil

Cesta se uskuteční od 29. srpna do 5. září a předsedu Senátu při ní doprovodí devadesátičlenná delegace, podnikatelskou část bude tvořit 36 zástupců českých firem.

„Cílem cesty je podpořit české podnikatele, aby navázali dobré kontakty a došlo ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky,“ řekl Vystrčil. Doufá také, že by svojí návštěvou mohl pomoci vyšším investicím tchajwanských firem v Česku. Navázat chce i vědecko-technickou spolupráci. Součástí delegace jsou tedy i zástupci vysokých škol.

Kromě toho by cestou Vystrčil rád ukázal, že Česko je svobodnou, suverénní a demokratickou zemí. Česká diplomacie podle něj alespoň v podání Senátu má v zájmu hájit tyto hodnoty. „Česká diplomacie bude spolupracovat se všemi demokratickými zeměmi bez ohledu na to, jestli si to někdo jiný přeje nebo nepřeje,“ uzavřel Vystrčil.

Tchaj-wan jako expert na zdravotnictví

„Tchaj-wan je u nás šampionem mezi investory, vytvořil doslova na zelené louce 20 tisíc pracovních míst a nás bude zajímat jak v dnešní době poznamenané pandemií, si poradil i s bezpečnostními výzvami,“ řekl předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nestr.). Z vlastních zdrojů se podle něj Tchaj-wanu podařilo zajistit ochranné prostředky před koronavirem a rád by se inspiroval.

Senátor Lumír Kantor (nestr. za KDU-ČSL) by chtěl zase chtěl podpořit návrat Tchaj-wanu do Světové zdravotnické organizace alespoň na pozici pozorovatele. „Výsledky Tchaj-wanu v oblasti zdravotnictví jsou skvělé nejen v koronavirové krizi. Se sedmi úmrtími se mluví o tchajwanském rouškovém zázraku,“ uvedl Kantor. Česká republika získání statutu v rámci WHO podporuje. Jednat by se o něm mělo na podzim.

Inovace pro českou ekonomiku

Česká ekonomika se podle předsedy Česko-taiwanské obchodní komory Pavla Diviše po koronavirové krizi potřebuje rozvíjet inovativním směrem. „Vezeme tam české podniky, které hledají technologie, hledají inovace a Tchaj-wan je čtvrtá nejinovativnější ekonomika světa, takže tam má obrovský význam jet zrovna v téhle době,“ řekl Pavel Diviš.

Jednat na Tchaj-wanu bude třeba softwarová společnost Bohemia Interactive Simulations. Ta vytváří videoherní simulátory pro výcvik vojáků nebo policistů. „Náš byznys může fungovat jen díky tomu, že kreativita je nespoutaná a my můžeme vytvářet simulace na světové úrovni. Pokud český stát vydává prostřednictvím Senátu tuto zprávu, tak jsme rádi součástí delegace,“ řekl zástupce společnosti Petr Mácha.

Kromě Bohemia Interactive jedou na Tchaj-wan také zástupci společnosti Circular energy, která se zabývá opětovným využíváním odpadu. „Může to být vynikající možnost pro určení nových zdrojů energie, které s naší technologií fungují dohromady,“ uvedl Adam Bílek ze společnosti Circular energy.

Kontroverzní cesta

Cestu od loňského roku plánoval už Vystrčilův předchůdce v čele senátu Jaroslav Kubera. Velkou nelibost kvůli ní tehdy vyjádřil Peking. Právě čínský tlak včetně dopisu z velvyslanectví, který týden před smrtí dostal Kubera, výrazně ovlivnily Vystrčilovo rozhodnutí, aby na Tchaj-wan nakonec jel.

Současný šéf horní komory českého parlamentu Vystrčil se v politice pohybuje od začátku 90. let, před zvolením do čela Senátu ale přes své zkušenosti i funkce patřil k méně výrazným politikům. V minulosti byl někdejší středoškolský učitel mimo jiné starostou Telče a hejtmanem Vysočiny, dodnes zasedá v zastupitelstvech města i kraje. Patřil také k zakládajícím členům ODS, v současnosti je už sedmým rokem jedním z místopředsedů strany.