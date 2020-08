Školy čeká 1. září návrat k normálu, oznámil Plaga. Žáci by se měli co nejméně míchat

„Školy 1. 9. budou vstupovat do standardního provozu,“ oznámil na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga, když představoval manuál pro chod v pandemických podmínkách. „Chceme maximálně obnovit výuku ve standardním režimu, aby režim na školách nebyl omezen, pokud to nebude nezbytně nutné – samozřejmě se zohledněním epidemické situace,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hygienická opatření: Školní semafor a roušky

Chod škol v novém školním roce a případné protipandemické zásahy se budou odvíjet od ministerského semaforu, čili od toho, jestli škola leží v aktuálně problematickém městě či regionu.

V současnosti jsou podle mapy ministerstva všechny regiony s výjimkou Prahy a Frýdku-Místku v nejnižším, tedy nulovém stupni rizika, ve kterém budou moct fungovat ve standardním režimu.

Hlavní město s Frýdeckem-Místeckem jsou ve stupni prvním, tedy zeleném, kdy by se měl omezit do školy vstup cizím lidem a schůzky s rodiči by se měly konat on-line. Horší žlutý stupeň by měl vést k omezení aktivit mimo standardní organizaci školy a minimalizaci potkávání klientů v čekárnách školských poraden a červená by mohla vést k výraznějšímu omezení provozu školy a přechodu na distanční vzdělávání.

Základní pravidla standardního režimu, která platí celorepublikově už s prvním školním zvoněním, jsou pak tato:

Je třeba dodržovat pravidla osobní hygieny – například pravidelně si mýt ruce a používat jednorázové, a nikoliv látkové kapesníky.

Školní prostory musí být vybaveny desinfekčními prostředky a je potřeba je pravidelně a často větrat.

Mimo třídu se mohou žáci i učitelé pohybovat pouze v rouškách, ve třídách není rouška povinná

Ministr školství režim zakrývání nosu a úst vysvětluje tím, že na prvních stupních by mohl zbytečně komplikovat výuku nejmenších školáků. „Ve třídách nebude rouška povinná i z toho důvodu, že jde o homogenní kolektivy, třídy jsou stále spolu a riziko promíchání dětí a zavlečení nákazy je nižší. Budou povinné ve společných prostorách, na chodbách, pokud děti půjdou na oběd do jídelny – při konzumaci samozřejmě nikoliv,“ doplňuje šéf zdravotnického resortu Vojtěch.

Omezení počtu žáků ve třídách resort nezavádí, na začátku školního roku nebude požadovat ani potvrzení o žákově bezinfekčnosti – a nevymiňuje si ani koridory, ve kterých by studenti měli ve vlnách vstupovat do školní budovy.

Školní výlety ani školy v přírodě stát rovněž nezakazuje, akcentuje ale právě potřebu dodržovat určitou „skupinovost“ a vnímat třídy jako jednotky, které není radno navzájem míchat. Jedině tak se totiž v případě nákazy koronavirem podaří snížit množství lidí, kteří budou muset zamířit do karantény.

Doporučení se podle Plagy týká také družin. Pokud to bude možné, měly by být v družině vždy děti jen z jedné třídy - rozhodnutí ale bude na ředitelích. Za přísných hygienických podmínek budou moct fungovat i školní jídelny, ani zde by se ale žáci neměli míchat; jídelny tak mohou prodloužit výdejní dobu, nebo pracovat se sektory pro dané třídy. Zakazuje se samoobslužné odebírání příborů, nápojů, polévek či salátů.