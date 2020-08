Nové a nepředvídatelné problémy zvládáme dobře, myslí si o přístupu k pandemii biolog a kněz Vácha

Krize ukázala, že svět není sjednocený

Pandemie odkryla rozdíly mezi státy a to, že svět není sjednocený, myslí si Vácha. „Kdyby sjednocený byl, Čína by odkryla všechna data a svět by společně hledal vakcínu. To se ale nestalo,“ tvrdí.

Kompetitivnost mezi velmocemi má podle něj za důsledek rozhodnutí států nedusit ekonomiku na úkor lidských životů. „Rozumím tvrzením například amerických ekonomů, že když přidusí ekonomiku, předběhne je Čína,“ dává jako příklad Vácha.

Podle Váchy každá podobná krize otestuje, nakolik lidé věří své vládě. Sám napsal ve sloupku do časopisu Respekt, že by některá opatření a nařízení nejraději obešel. Zároveň ale zdůrazňuje, že řešení krizí musí jít odspodu. „Každý jedinec musí být odpovědný, bez ohledu na to, co říkají politici,“ myslí si Vácha.

Náročnou zkouškou prošly i mezilidské vztahy. Kvůli karanténním opatřením se rodiny, partneři nebo jen členové stejné domácnosti museli naučit žít společně. „Myslím si, že nás ta krize spíše spojila,“ říká Vácha.