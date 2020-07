Iniciativa zachraňuje srnčata při senosečích, po úspěchu na jihu Čech se má rozšířit po celé zemi

Koordinátorka kampaně Stop sečení srnčat Pavla Benettová pomáhá spolu s dobrovolníky zachraňovat zvířata během senosečí v jižních Čechách. Loni s nimi spolupracovalo sedm honiteb, letos už třináct.

„I když jsme chodili v poměrně husté rojnici, tak za celou letošní sezonu víme asi o pěti až sedmi posečených srnčatech. Na druhou stranu je třeba uvést, že jsme v rámci naší skupiny spolu s myslivci a opatrnými traktoristy vynesli a vyhnali kolem šedesáti sedmdesáti srnčat,“ uvedla Benettová s tím, že loni bylo zachráněných srnčat mezi třiceti až čtyřiceti.

V předchozích letech se do skupiny v jižních Čechách zapojovalo kolem pěti dobrovolníků, loni se jich připojilo 20, letos až 40. „Samozřejmě ne najednou, každý dle svých časových možností. Nejlepší akce byly ty, kde se nás i spolu s myslivci sešlo třeba 16 a více. To už je totiž opravdu znát. Třicetihektarová louka se mnohem snáz prochází v 16 lidech, než když tam stojíte ve čtyřech. I to se nám zpočátku stávalo a je to veliká bezmoc a beznaděj,“ popsala koordinátorka.