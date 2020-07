Budeme-li rychle testovat, nemoc se z ohnisek nerozšíří, věří epidemiolog. Na Kutnohorsku jsou zpátky roušky

Primátor Karviné Wolf věří, že o situaci v regionu se přestane pouze diskutovat a podniknou se kroky, které ohnisku pomohou. „Jsem přesvědčený, že jsou v Česku odborníci, kteří by měli problematiku znát a měli by vědět, co je nejlepší pro region,“ nechal se slyšet primátor.

Zásadní je rychlost testů, zdůrazňuje epidemiolog

Karvinsko zůstává největším lokálním ohniskem koronaviru v Česku. Za uplynulý týden okres eviduje 159 případů na 100 tisíc obyvatel. V regionu onemocněli zejména pracovníci dolů OKD a jejich rodinní příslušníci. Podle Vojtěcha se situace na Karvinsku zklidňuje, tamní starostové ji ale označují za velmi vážnou.

Podle epidemiologa Berana není nutné, aby postižené oblasti hygienici uzavírali jako v minulosti například Litovel. Zásadní je rychle testovat a vzorky analyzovat do 24 hodin. „To nejdůležitější, co se teď musí udělat, je, že je nutné posílit odběrové týmy. Pokud jsou posíleny a odběry se provádí a jsou vyšetřovány do 24 hodin, pak je to velmi dobré,“ míní epidemiolog.

Pakliže krajští hygienici v postižených oblastech nestíhají analyzovat vzorky, je nutné jim pomoci centrálně, věří Beran. „V minulém týdnu se objevily náznaky, aby se znovu zapojily ústavy Akademie věd, aby výsledek byl do 24 hodin k dispozici. Musí pomoci stát, který zajistí, že se vzorky převezou do centra, kde se vyšetří, a výsledek bude oznámen do 24 hodin. Pokud se to neoznámí, je to špatně a riziko epidemie vzrůstá dál,“ zdůrazňuje.