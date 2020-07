Situace na Karvinsku se podle hejtmana zhoršuje. Nákaza se šíří v komunitě

„Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, kteří byli v sobotu odhaleni, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy. Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje,“ řekl hejtman.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu řekl, že v tuto chvíli se o karanténě pro Karvinou nejedná. Nemůže ale vyloučit, že by to nebyla varianta, kdyby se situace masivněji zhoršila.