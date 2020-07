Uzavření Karviné jako možnost. Vojtěch připustil karanténu celého města

V pátek přibylo 141 lidí s pozitivními testy na covid-19. Oproti čtvrtku to byl mírně vyšší nárůst. Provedeno bylo 4447 testů. Nezměnilo se nic na tom, že zdaleka nejhorší zůstává situace na Karvinsku s 267 prokázanými případy na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Karviné nyní začíná hrozit, že ji potká to, co v březnu zažili v Uničově a Litovli.

„Pokud jde o Karvinou a její karanténu, tak nemůžu vyloučit, že pokud by došlo k masivnějšímu zhoršení, i toto může být varianta,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zároveň zdůraznil, že s ní nepočítá „v tuto chvíli“. Dosud však takovou možnost zcela vylučoval.