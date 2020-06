Odjezdy na prázdniny už vypukly. Dálnice auta sotva pobraly

Omezení kvůli opravám

I přes snahu silničářů omezit práce na silnici v rizikovém období musí řidiči na začátku prázdnin počítat s řadou omezení, a to i na dálnicích. Na D1 pokračuje modernizace sedmi úseků od Mirošovic po Ostrovačice, celkem na 71 kilometrech. Práce probíhají také na D11 u Poděbrad či na D5 u Zbiroha.

Omezen je provoz také na mnoha silnicích první třídy, například I/19 mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví je zcela neprůjezdná, stejně jako I/7 na obchvatu Panenského Týnce. Na dopravní omezení se musí připravit řidiči projíždějící Krnovem, pracuje se na mnoha místech na silnici I/35 i na I/48.

Bez komplikací není ani trasa z Brna do Vídně a dále – třeba do Chorvatska či Alp. Objíždět se stále musí most přes novomlýnskou nádrž. Na objízdné trase je i provizorní most, přes který se jezdí kyvadlově, řidiči se tak hlavně ve špičce výrazně zdrží jen pár desítek minut od Brna.