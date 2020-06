Ministerstvo, České dráhy, Správa železnic i Ředitelství silnic a dálnic. Havlíček chce dopravní centrálu na Smíchově

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) upřesňuje, že v rámci rekonstrukce smíchovského nádraží je už připravena předběžná studie pro sídla Správy železnic a ŘSD.

„Nově uvažujeme o variantě, že by se současně vybudovalo moderní zázemí i pro ministerstvo dopravy a ČD. Vše by bylo na jednom místě v několika pavilonech, vzájemně propojené. Vzniklo by skutečné dopravní centrum ČR, na místě, které je výborně dostupné. Je přímo na železnici, metru, autobusu a tramvajích. Vytvořilo by se místo přístupné široké veřejnosti a současně pohodlné pro zaměstnance,“ popisuje ministr.

Babiš záměr kvituje s tím, že jde o „obrovskou synergii“.

O perfektní dopravní obslužnosti a obrovském potenciálu pro novou zástavbu hovoří náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). „Vyplynula příležitost spojit stavbu nového dopravního terminálu se zástavbou nových sídel pro státní instituce jako Správa železnic a další. Tuto vizi začínáme spolu se Správou železnic naplňovat a projektovat,“ předesílá.