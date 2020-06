Česko čekají další vydatné deště. Výstraha platí pro Jihočeský kraj a dva okresy Plzeňského

V jižních Čechách bude v noci na středu vydatně pršet. Meteorologové předpokládají, že za 24 hodin spadne až 70 litrů vody na metr čtvereční. V povodí horní Vltavy až po nádrž Orlík v noci stoupnou hladiny většiny řek, nemělo by ale jít o přívalové povodně. Během středy by řeky měly překročit místy i druhý povodňový stupeň ze tří, čili stav pohotovosti. Menší toky by měly kulminovat ve středu během dne, Lužnice ve čtvrtek. Nejvyšší vzestup se předpokládá v povodí Blanice. Uvádí to výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro Jihočeský kraj a dva okresy Plzeňského kraje.