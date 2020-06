Utržené silnice, auta na střechách. Je to apokalypsa, hodnotí následky noční záplavy lidé z Břevence

Auta na střechách v korytě řeky, voda tekoucí skrze domy, utržené silnice – to je obrázek Břevence na Olomoucku, kterým se v noci prohnala lokální povodeň. Lidé následky přirovnávají k apokalypse. Zatímco někteří se hned ráno chopili lopat, vyhazují bláto, čerpají vodu nebo se snaží vyprostit uvázlé vozy, jiní bezradně sedí na zápraží.

„Byla to neskutečná průtrž, neskutečné množství vody. Utekl jsem přes střechu k sousedům. Tohle se tady nikdy nestalo. Nejhorší je ta beznaděj,“ řekl jeden z obyvatelů Břevence.

Blesková povodeň mu doslova uvěznila dům, z koryta ucpaného naplaveninami se i dopoledne voda valila po cestě a nesla s sebou vše včetně klád, které mu narážely do domu. „Voda ráno už ustoupila, ale několik baráků je pod vodou jen kvůli zatarasenému potoku. Nejhůř jsem na tom já a další tři domy, čekáme na bagr. Auta jsme nezachránili, všechny tři jsou pryč. Mám je na dvoře, nasáčkované do sebe,“ posteskl si muž.

V terénu máme nyní přes 20 jednotek. Na místo míří speciální technika ze ZÚ Hlučín,která bude vyprošťovat automobily z rozvodněného toku. Budeme čistit koryto řeky, na místo povoláváme statika,který bude hodnotit stabilitu zaplavených objektů. pic.twitter.com/NIp8BiEpAS — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 8, 2020

Mužům v autě šlo o život

V boj o život se proměnila Vlastimilu Pjajkovi jeho noční cesta přes Šumvald na Olomoucku. Z auta, proti kterému se neskutečně rychle začala valit voda, na poslední chvíli vyskočil a chytil se plotu. Pak už jen nevěřícně sledoval, jak jeho vůz voda odnesla do tmy.

„Bylo to stresující a strašně rychlé. Jeli jsme s kolegou přes Šumvald směrem na Břevenec, vraceli jsme se z práce. Byla průtrž. Na silnici bylo nejdřív pět centimetrů vody, ale ta stoupala a stoupala. Za zatáčkou už proti nám jezdily klády a popelnice a voda se nám dostávala až přes okno,“ popsal Vlastimil Pjajk svůj nečekaný zážitek z jinak běžné cesty domů do Horního Města.

Mužům v té chvíli naštěstí blesklo hlavou, že se musí rychle dostat z vozu. „Zastavili jsme na kraji, vjeli na chodník a rychle vyskočili na plot. Už by nás to strhlo. Za chvíli jsme jen sledovali, jak nám auto odnesl proud. Vůz skončil 200 až 300 metrů tady za zatáčkou,“ doplnil muž. Vůz z koryta řeky mu vytáhla technika. „Nevím, jestli ho zachráním. Je to stará Dacia,“ mávl rukou muž. Celou situaci už po prvotním šoku bral s nadhledem.

Jen o kousek dál zůstalo v korytě Oskavy i další auto, jeden z vozů zabořil do nánosů v korytě až do tří čtvrtin, trčely z něj jen kufr a zadní kola. Auto se snažili vytáhnout hasiči, ale z nánosů vyprostili nakonec jen polovinu.