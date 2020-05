Nárůst počtu případů nemoci covid-19 se opět zmírnil. Senát projedná ošetřovné

V pondělí i úterý rostl počet aktuálně nemocných, který představuje počet potvrzených případů covidu-19 po odečtení vyléčených a zemřelých. Množství aktuálně nemocných předtím asi od poloviny dubna, kdy činilo zhruba 4800 lidí, postupně klesalo. Do neděle 17. května se tak snížilo na 2479. Tento týden ale zase stouplo až na úterních 2619.

Nejvíce dosud potvrzených případů nákazy je v Praze, celkem 1996. V hlavním městě je také největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na sto tisíc připadá přes 153 nakažených. Naopak v jižních Čechách evidují zhruba 28 nakažených na stejný počet obyvatel, což je nejméně v Česku.

V Dole Darkov onemocnělo 113 zaměstnanců, číslo nejspíš poroste

Podle epidemiologů souvisí pondělní nárůst případů s ohniskem nákazy mezi horníky OKD na Karvinsku, a pro vývoj situace v celé republice tak zatím není významný. V Dole Darkov onemocnělo už 113 zaměstnanců a nemocných je také dalších šest jejich rodinných příslušníků. Počet nemocných členů rodiny se ale podle hygieniků zřejmě ještě zvýší.

Kvůli hromadné nákaze nařídili hygienici v dole rozsáhlé testování. Při něm se podařilo odhalit devět desítek nakažených covidem-19. „Od 18. května, kdy bylo odebráno celkem 791 vzorků, to znamená, že stěr byl proveden u 791 zaměstnanců, bylo z tohoto počtu 88 pozitivních zaměstnanců OKD a dva bánští záchranáři Dolu Darkov,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hygieniků Radim Mudra. V karvinských dolech pracuje zhruba 8400 lidí.

Senát projedná ošetřovné a odklad sociálních odvodů

Senát ve středu rozhodne o prodloužení ošetřovného pro rodiče. Schvalovat bude odklad úhrady sociálních odvodů pro firmy. Projedná rovněž prodloužení některých lhůt přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2021 kvůli dopadům epidemie koronaviru na ekonomiku.

Nárok na ošetřovné mají mít nadále i rodiče, kteří neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Důvodem by mohla být například omezená kapacita školských zařízení. Ošetřovné činí 80 procent vyměřovacího základu a vyplácet se bude do konce nynějšího školního roku.