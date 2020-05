ŽIVĚ: Senát projedná prodloužení ošetřovného. Zabývat se nejspíš bude i vměšováním Ruska a Číny

Nárok na ošetřovné mají mít nadále i rodiče, kteří neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Důvodem by mohla být například omezená kapacita školských zařízení. Ošetřovné činí 80 procent vyměřovacího základu a vyplácet se bude do konce nynějšího školního roku.

Návrh ohledně ošetřovného je součástí zákona, podle něhož firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dlužné částky by platily pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Sněmovna odmítla snahy opozice, která má v Senátu většinu, o odpuštění části sociálních odvodů nebo o výraznější snížení penále, případně jeho úplné zrušení.

Beze změny by měla horní komora také schválit vládní návrh zákona, který kvůli dopadům epidemie koronaviru prodlužuje některé lhůty pro přípravu a předložení státního rozpočtu na příští rok. Vláda bude moci podle schváleného zákona dostat návrh rozpočtu až do konce září a dolní komora do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023. Senátu doporučil návrh schválit jeho hospodářský výbor, plénum se má zákonu věnovat odpoledne.