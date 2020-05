Vojtěch si setrvání Prymuly neumí představit. Babiš ho chce udržet ve státní sféře

„Jsou to vyjádření, která se mi velmi těžko komentují. Prověrka pro všechny náměstky byla nařízena v dubnu 2019, tedy před více než rokem, kdy – při vší úctě k němu – ještě popularitě nečelil a neřešil tuto epidemii na denní bázi,“ reagoval na tento výrok již dříve Vojtěch.

Prymula médiím řekl, že se na ministerstvu bojí jeho popularity a výhrady měl i k nutnosti mít bezpečnostní prověrku. „Vnímal jsem to jako účelovou věc, protože se mě tady bojí. To je jednoduché vysvětlení,“ řekl k zavedení prověrek serveru SeznamZprávy Prymula. Povinnost prověrky ministerstvo zdůvodnilo blížícím se předsednictvím Česka v Evropské unii a s tím souvisejícím zpracováváním citlivých dokumentů.

Rozhovory s Babišem podle Prymulových úterních vyjádření zatím nejsou uzavřeny, nechtěl tedy říct, kam míří. Připustil ale, že by mohlo jít o nějaké vládní angažmá. „Nechci předbíhat, dokud to nebylo dohodnuto,“ upozornil Prymula v televizi Nova. Ještě dříve mluvil o možnosti odchodu do soukromého sektoru.

Na místo náměstka pro zdravotní péči by ministerstvo muselo vypsat výběrové řízení podle služebního zákona. Prymula dříve řekl, že má dvě podmínky, za jejichž splnění na ministerstvu setrvá, ale neřekl jaké.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch bude hostem speciálního Interview ČT ve středu ve 20 hodin.