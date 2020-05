Prymula uvažuje, že kvůli průběhu rozvolňování i prověrce skončí. Z dopadů otevření škol obavy nemá

„Opatření, která jsou, jsou téměř maximalistická. Riziko bude minimální. Berme to tak, že do 12. roku věku máme asi 250 případů – naprosto mírných případů,“ zdůraznil, byť připustil, že není tak jednoznačné vyznění singapurské studie, podle které děti nákazu nepřenáší. Proběhly totiž i jiné výzkumy. „Studie, která byla německá, ukazuje, že na sliznici nosu byla koncentrace viru úplně stejná jako u dospělého,“ srovnal náměstek.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) ostatně zdůraznil, že chce starší učitele uchránit před případným rizikem. Odmítá také urychlit znovuotevírání škol, které přestaly prezenčně vyučovat před polovinou března. „Chápu, že jsou a byly velké tlaky, aby se rozvolňovací scénáře zrychlily. Myslím, že pravidla, která vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, vycházejí z toho, aby se nějakým způsobem omezilo šíření, ale zároveň aby se nebránilo návratu k běžnému životu,“ řekl Plaga v Událostech, komentářích.

Jeho ministerstvo ale čelí kritice části pedagogické veřejnosti spíše kvůli organizačním záležitostem. Někteří ředitelé pochybují, zda se jim podaří zorganizovat výuku tak, jak by měla podle nařízení ministerstva školství probíhat – tedy v maximálně patnáctičlenných skupinkách dětí, které by do školy docházely dobrovolně.

„Homogenní skupiny po patnácti (…), aby to bylo realizovatelné, tak jsme třeba nedali do pravidel, že by u nich musel být učitel. Je to více na zapojení celého pedagogického sboru a vychovatelů a i tak je to na mnoha školách problémem. Jsme si toho vědomi. A to je jeden z hlavních důvodů, proč se 25. 5. vrací jen první stupeň – aby to bylo prostorově zvládnutelné,“ dodal ministr Plaga.