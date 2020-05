ŽIVĚ: Poslanci projednají vyšší pomoc OSVČ. Mluvit by mohli i o pomoci kultuře a sportu

Zrychleně by mohli poslanci schvalovat například zmírnění dopadů vládních opatření k omezení šíření nákazy na sport nebo možnost dávat poukazy místo okamžitého vracení peněz za zrušené kulturní akce. Vláda navrhuje také další přerušení elektronické evidence tržeb, a to do konce roku, a příspěvky pro malé společnosti s ručením omezením.

O vládním návrhu na prodloužení poskytování státních příspěvků 500 korun denně osobám samostatně výdělečně činným nejméně do 8. června budou poslanci znovu rozhodovat potom, co jim předlohu vrátila horní komora. Senát zejména chce, aby se dotace zvýšila za květen na 700 korun za den a za červen na 900 korun denně. Požaduje také rozšíření okruhu příjemců.

Hnutí SPD se před začátkem jednání sněmovny vymezilo proti prodlužování nouzového stavu. Zástupci hnutí také kritizovali vládní strany za podle nich nejednotnost a koncepční chaos kolem novely zákona o ochraně veřejného zdraví

Piráti pak navrhují zavést stupně pohotovosti po vzoru Nového Zélandu. Škála by byla čtyřstupňová, první stupeň by znamenal mírné nebezpečí a s ním spojená opatření, která jen málo zasahují do svobod občanů, naopak čtvrtý stupeň by představoval nouzový stav.

Vládní plán rozvolňování opatření proti epidemii končí 25. května, sněmovna ale nevyhověla žádosti, aby nouzový stav trval až do té doby. Nouzový stav by měl skončit 17. května, pokud vláda nezíská souhlas dolní komory s jeho pokračováním.

TOP 09 chce odvolat Filipa z vedení sněmovny

Opoziční TOP 09 navrhne, aby sněmovna zařadila na svůj program jednání o vztazích s Ruskem. Česká republika není ruská gubernie, uvedla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Strana také sbírá podpisy pro odvolání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy dolní komory. TOP 09 k tomu přistoupila po výrocích Filipa, který v neděli řekl, že výroky ruských politiků ani kroky tamních úřadů k pražským politikům nepovažuje za vyhrožování a stavbu památníku vlasovců v pražských Řeporyjích označil za fašismus. Návrh na odvolání Filipa podpoří také Piráti.

Podle místopředsedy a šéfa poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška by měl o možném příjezdu pracovníka ruských tajných služeb s jedem ricin jednat také bezpečnostní výbor sněmovny. Bartošek o to zažádal, na jednání chce pozvat i ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).