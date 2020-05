Do boje proti Němcům šli Pražané i venkované. Od Pražského povstání uplynulo 75 let

V Praze byla stále velmi silná německá posádka o síle téměř třicet tisíc mužů, tu se ale podařilo paralyzovat například tím, že odboj vypnul tisíce německých telefonních linek a to vojenských, policejních i civilních. Posádka tak najednou ztratila spojení. Nebezpečím se však podle Marka staly spíš jednotky SS na venkově v okolí Prahy. Přesto povstalci dokázali mít na své straně do večera 16 tisíc ozbrojených mužů.

Praze pomohl venkov

V noci z 5. na 6. května vyrostlo v pražských ulicích kolem 1600 barikád. Jejich obránci byli vybaveni jenom puškami, lehkými kulomety nebo granáty. Dopoledne 6. května však začala Prahu bombardovat německá letadla.

Problémem bylo cvičiště SS na Benešovsku, které čítalo asi třicet tisíc německých vojáků. „Uvažovalo se, co s tím a jak to zastavit. V tom strašně moc pomohl venkov. Plno lidí zahynulo a obětovalo se pro Prahu. Byly to Psáry, Lahovice, Dolní Chabry, kde Němci ztratili díky odvaze venkovských povstalců cenné hodiny, které hodně pomohly a zachránily Prahu,“ uvedl Marek.