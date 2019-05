Hořící tank z filmu Němá barikáda měl předlohu. Stroj zničil pancéřovou pěstí dvaadvacetiletý mladík

Čeňkovi Tetauerovi bylo dvaadvacet let, když zničil německé samohybné dělo zvané Hetzer. Mladíkovi ze Žižkova se to podařilo v Koněvově ulici, kde byla na konci války jedna z mnoha set barikád. Jeho čin po válce zasadil režisér Otakar Vávra ve filmu Němá barikáda na Trojský most.

„Němci, kteří postupovali po silnici na Českobrodské, hnali české civilní obyvatelstvo z domů, hnali je před svými vozidly a nutili je rozebírat barikády. Potom, co německý tankový stíhač pronikl mezerou mezi plotem a barikádou, tak ho z vchodu číslo 106 zničil pancéřovou pěstí Čeněk Tetauer,“ shrnul Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu Praha.

„Na snímku je vidět propálený otvor. Osádka vevnitř samozřejmě zahynula, tady je vidět i otevřený poklop řidiče,“ popsal Jakl dobovou fotografii, která zachytila ulici, v níž se stroj zneškodněný Tetauerem zastavil.