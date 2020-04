Rekreační střediska často nemůžou vrátit zálohy za zrušené tábory. Peníze už investovala

V pasti jsou však i ředitelé škol, peníze po nich chtějí rodiče. Zaplatili totiž zálohy, ale školy v přírodě musely být zrušeny. „Rodiče nám svěřili peníze a zajímá je, co my s nimi uděláme,“ řekl Michal Černý z Asociace ředitelů základních škol.

Organizátoři chtějí podobné záruky jako cestovní kanceláře

Skoro čtyřicet subjektů, které podobné pobyty organizují, teď žádá o pomoc vládu. Někteří už totiž čelí nejen předžalobním výzvám, ale i žalobám.

Ministr školství by měl podle organizátorů doporučit ředitelům škol, aby využili přeložení rekreačních pobytů. Možností by byl i odklad vrácení zaplacených záloh do srpna 2021, jak je tomu u cestovních kanceláří. „Rodiče by tak nepřišli o zaplacené zálohy,“ řekl Roman Houška, který je zároveň iniciátorem otevřeného dopisu vládě.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) ale řekl, že tuto záležitost má řešit ministerstvo pro místní rozvoj. Podle šéfky resortu Kláry Dostálové (za ANO) mohou i tito podnikatelé využít takzvaný lex-voucher. „Samozřejmě je možné, aby si škola s tou cestovní kanceláří ten voucher domluvila,“ ujistila.

V případě, že se školy s organizátory nedomluví, byla by možnost využít program na podporu podnikatelů COVID III a mohli by tak žádat o stejnou podporu jako OSVČ, to znamená 500 korun na den od 12. března. To však platí pro majitele rekreačních objektů, kteří jsou v pozici jednočlenného s.r.o.