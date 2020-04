Postupně by se mohly začít otevírat školy, tvrdí Babiš. Ochranné pomůcky bude teď Česko nakupovat i doma

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se mohly v Česku postupně začít otevírat školy. Jako první by přišly na řadu mateřské školy a první stupeň základních škol. Šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že Česko bude více nakupovat ochranné pomůcky u tuzemských firem, některým už vláda dodávky nařídila. Pro stát by tak měly pomůcky vyrábět například Sigma Lutín nebo Gumárny Zubří.