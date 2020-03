Noste roušky dál, vyzývá Prymula. Některá vyjádření WHO jsou podle něj možná politicky motivovaná

Fakta Hlavní události kolem koronaviru v České republice v úterý 31. března Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula nesouhlasí s vyjádřením Světové zdravotnické organizace (WHO), že nošení roušek nemá smysl. WHO údajně chce, aby ochranné prostředky dominantně zůstaly pro zdravotníky.

Nákup a distribuci ochranných pomůcek budou nově řídit odborné skupiny, po jednání Ústředního krizového štábu to řekl jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Vláda se bude v úterý zabývat návrhem ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), která požaduje plošný odklad splátek hypoték a dalších úvěrů. Schillerová také navrhuje vyplácení 15 tisíc korun měsíčně živnostníkům, kteří byli postiženi vládními nařízeními. Kabinet bude jednat také o kurzarbeitu.

Městský soud v Praze odmítl návrh na zrušení mimořádného opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví kvůli koronavirové krizi zakázalo přítomnost doprovodu u porodů. Podle soudu resort napadené opatření už zrušil, což brání dalšímu řízení.

Senát odmítl úvahy ministerstva obrany o posílení vlády či premiéra v případě, že se Parlament v době krize nebude schopen sejít. Bez souhlasu Senátu změna ústavy přijata nebude, uvedli zástupci opozice.

V litoměřickém domově pro seniory je potvrzeno 52 pozitivních klientů testovaných na přítomnost COVID-19 z celkem 72 klientů. Jeden muž zemřel v pondělí, nákaza ale nebyla hlavní příčinou úmrtí.

V Česku je aktuálně 3002 potvrzených případů nákazy koronavirem. Zemřelo 24 lidí, 25 se uzdravilo.

Roman Prymula v rozhovoru pro ČT řekl, že s vyjádřením WHO o nošení roušek nesouhlasí. Organizace uvedla, že jejich používání nemá smysl a nedoporučuje se. Prymula ale připomněl, že v Česku lidé nosí roušky nikoliv pro vlastní ochranu, ale pro ochranu svého okolí. Doporučení WHO se podle něj na tuto situaci nevztahuje. „Světová zdravotnická organizace vydává řadu prohlášení, která jsou možná trochu politicky motivovaná. Snaží se, aby tyto ochranné prostředky dominantně zůstaly pro zdravotníky,“ reagoval Prymula.

přehrát video Rozhovor s Romanem Prymulou, šéfem Centrálního řídícího týmu COVID-19 Zdroj: ČT24

Hamáček zavádí nový systém pro nákup a rozvoz ochranných pomůcek Nákup a distribuci ochranných pomůcek budou nově řídit odborné skupiny. Kromě toho budou mít v gesci i spolupráci se zdravotnictvím. Vyplynulo to z jednání Ústředního krizového štábu. Plánuje se i ekonomický tým, který by měl řešit dopady koronaviru a výhled do budoucna, řekl šéf štábu Hamáček. Ústřední krizový štáb se v úterý dopoledne sešel poprvé pod vedením Jana Hamáčka, který ve vedení vystřídal Prymulu. Cílem jednání bylo podle nového šéfa zejména rozdělení kompetencí. Jednání štábu v plénu budou jednou týdně ve středu, denně se bude scházet vedení Ústředního krizového štábu.

„Cílem je nastavit systém distribuce ochranných prostředků po celé České republice.“ Jan Hamáček (ČSSD) předseda Ústředního krizového štábu

Štáb bude mít na jednom místě k dispozici údaje o objednávkách a dodávkách ministerstva vnitra i zdravotnictví a bude moci upravovat distribuci podle potřeby. „Pokud bude ve skladech ministerstva zdravotnictví, respektive z dodávek ministerstva zdravotnictví, které jsou rezervovány pro fakultní nemocnice, někde převis, tak jsme schopni to realokovat do krajů, do systému ministerstva vnitra a obráceně,“ uvedl Hamáček. Vznikla i mediální skupina, která bude koordinovat mediální výstupy z jednotlivých resortů. Odborná zdravotní skupina pak bude komunikovat s centrálním řídícím týmem COVID-19 pod vedením Prymuly, který má na starosti projekt chytré karantény, přípravu nemocnic, otázku léků, laboratoří či zabezpečení lůžek.

přehrát video Brífink předsedy Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka

Do krizového štábu míří Šmucler i Kaňkovský Z opozičních kandidátů budou v Ústředním krizovém štábu poslanec a lékař Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Premiér Andrej Babiš (ANO) opozici původně nabídl tři místa. Matějka byl společným nominantem Pirátů a Starostů a nezávislých. Šmuclera, který patřil ke kritikům řízení zásobování ochrannými pomůckami, navrhla TOP 09. Červíčka a Kaňkovského nominovaly jejich strany. Do štábu se nedostal kandidát hnutí SPD Radovan Vícha. Komunisté dříve avizovali, že do štábu chtějí vyslat poslance Zdeňka Ondráčka, o záležitosti budou ale ještě následně jednat. Hnutí Trikolóra navrhlo svého garanta pro oblast zdravotnictví a bývalého ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marka Zemana.

Fiala: Posílení vlády není nutné Senátoři odmítli úvahy ministerstva obrany o posílení vlády či premiéra v případě, že se parlament v době krize nebude schopen sejít. Bez souhlasu Senátu změna ústavy přijata nebude, upozornili zástupci opozice, která má v horní komoře většinu. Od návrhu ministerstva obrany se distancoval i premiér Babiš. S případnou úpravou nesouhlasí ani šéf ODS a místopředseda sněmovny Petr Fiala. Podle něj je změna nepřijatelná. „Je potřeba to jasně odmítnout, není to vůbec potřeba,“ uvedl Fiala. Vláda bude řešit odložení splátek hypoték i kurzarbeit Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se v úterý odpoledne na jednání chystá navrhnout moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Schillerová také navrhuje vyplácení 15 tisíc korun měsíčně živnostníkům, kteří byli postiženi vládními nařízeními, a to po dobu trvání opatření. Podle hrubých odhadů by to mělo stát měsíčně zhruba sedm miliard korun. Pomoc by měla směřovat na OSVČ, které mají příjmy pouze z podnikání. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by ale měli příspěvek dostávat i lidé pracující na dohodu. Uvedla to v internetové televizi DVTV. Vláda bude jednat také o kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření koronaviru. Podle pozměněného návrhu by měl stát vyplácet na základě důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky na mzdy. Při karanténě a uzavřených provozech by poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky 60 procent. Podle premiéra Andreje Babiše nebyla některá opatření ještě legislativně domyšlená, proto se jimi vláda nezabývala v pondělí. Soud odmítl návrh, který měl vrátit otcům právo být u porodu Městský soud v Praze v pondělí odmítl návrh na zrušení mimořádného opatření, kterým ministerstvo zdravotnictví kvůli koronavirové krizi zakázalo přítomnost doprovodu u porodů. V tiskové zprávě o tom informovala Liga lidských práv, která se na přípravě žaloby podílela. Soud v rozhodnutí argumentuje tím, že ministerstvo napadené opatření už zrušilo, což brání dalšímu řízení. Liga upozorňuje, že opatření bylo nahrazeno jiným a míní, že soud se měl zabývat platným opatřením. Organizace chystá proti usnesení soudu kasační stížnost a pracuje i na podání k Ústavnímu soudu. Liga se domáhala toho, aby soud opatření ministerstva zrušil. Do doby, než soud ve věci rozhodne, měl podle představ žalobců předběžným opatřením konkrétní porodnici nařídit přítomnost doprovodu u porodu umožnit. Soud v usnesení návrh odmítl. „Nezbytnou podmínkou pro řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy je existence opatření, proti kterému návrh směřuje. (…) Soudem bylo zjištěno, že napadené opatření bylo zrušeno samotným odpůrcem,“ uvedl soud. Riziko nákazy se u porodu údajně nezvyšuje Ministerstvo zdravotnictví den po podání žaloby opatření nahradilo jiným, kde stanovilo výjimky. Doprovod umožnilo mimo jiné handicapovaným rodičkám či cizinkám, které potřebují tlumočení. Zákaz obecně zůstal v platnosti. „Ústavní soud už v roce 2002 zatrhl praxi, že by se správní orgán mohl vydáváním nových opatření tohoto druhu zbavit soudního přezkumu. Neumím si vysvětlit, proč nad tímto rozhodnutím Městský soud v Praze zavřel oči, přestože jsme na něj poukazovali,“ uvedl spoluautor žaloby advokát Ondřej Pecák. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zrušení původní výjimky ze zákazu návštěv na lůžkových odděleních pro otce u porodu odůvodnil žádostmi lékařů. Ti podle něj varovali před zavlečením nákazy mezi zdravotníky přítomné u porodu. Liga argumentuje tím, že přítomnost doprovodu zlepšuje průběh porodu a otec většinou s rodičkou žije, takže se riziko šíření nákazy nezmění.

V Kynicích o půlnoci skončí karanténa V Kynicích na Havlíčkobrodsku v úterý zdravotníci odebrali jedenáct vzorků na kontrolní testy na koronavirus. Informoval o tom mluvčí Zdravotní záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček. Obec, ve které bylo potvrzeno osm případů nákazy, bude v karanténě do půlnoci. Na dodržování karantény v dvanáctihodinových směnách dohlíželi policisté, stanoviště měli na čtyřech místech. „Po celou dobu opatření byli lidé v obci ohleduplní, disciplinovaní, pokyny plnili. Nebyl tam naprosto žádný problém, žádné porušení jsme tam neprověřovali,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. K půlnoci skončí také objížďka na silnici 130, která vedla dopravu mimo obec. V litoměřickém domově pro seniory je 52 pozitivních klientů Nákaza se objevuje v některých domovech pro seniory. V tom litoměřickém je potvrzeno 52 pozitivních osob testovaných na přítomnost COVID-19 z celkem 72 klientů. Jeden muž ve věku 85 let zemřel v pondělí, nákaza ale nebyla hlavní příčinou úmrtí. Informovalo o tom Centrum sociální pomoci Litoměřice, pod které Domov U Trati patří. Z 52 nakažených potřebovalo dosud šest klientů lékařskou pomoc. Na výsledky testování ošetřujícího personálu se zatím čeká. „Většina testovaných klientů nevykazuje žádné závažné příznaky koronavirové infekce, proto i nadále zůstávají v péči ošetřujícího personálu Domova U Trati. Ti, kteří potřebují neodkladnou lékařskou pomoc, jsou ihned převáženi do litoměřické nemocnice a ústecké Masarykovy nemocnice,“ uvedlo Centrum sociální pomoci Litoměřice, které je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.