Důl Turów dostal novou koncesi, polská vláda ji prodloužila o šest let

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam plánuje těžit až do roku 2044.

Důl by se měl podle dřívějších informací rozšířit až na třicet kilometrů čtverečních a o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Poláci tam podle dosavadních zpráv plánují těžit do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Internetový portál forsal.pl nyní uvádí, že podle prodloužené koncese se bude moci uhlí těžit na území o polovinu menším, než umožňovalo povolení z roku 1994, které nyní vypršelo.

„PGE zároveň podniká kroky k tomu, aby získala koncesi umožňující zajistit si dodávky uhlí k výrobě elektrické energie v elektrárně Turów na dalších 25 let, tedy do vyčerpání ložiska a ukončení provozu turowské elektrárny,“ uvedla však také PGE.