Vláda zakáže akce s více než třiceti osobami, omezí se také provoz restaurací po 20. hodině

Vláda zakazuje s účinností od 13. března od 6:00 divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů nebo na pohřby.

Od pátku se rovněž v čase mezi 20:00 do 6:00 zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. Už od pátečních 06:00 pak musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech s prodejní plochou přes pět tisíc metrů čtverečních.