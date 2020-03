Politické špičky na Hradě odmítly nátlak Číny. Kvůli koronaviru zruší své zahraniční cesty

Ústavní činitelé zdůraznili, že Česko i jeho představitelé mají právo na nezávislé rozhodování v zahraniční politice. Potvrdili i zájem rozvíjet ekonomickou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem, podle nich to nezpochybňuje politiku jedné Číny, kterou Česko zastává.

Čínská ambasáda předala v lednu Hradu podle Aktuálně.cz dopis, kde hrozila trestem tehdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) i českým firmám v Číně, pokud se uskuteční plánovaná Kuberova návštěva Tchaj-wanu. Řada senátorů se proti dopisu ohradila, nový předseda Senátu Vystrčil po svém nástupu do funkce nevyloučil možnost, že návštěvu horní komory na Tchaj-wanu uskuteční.

Politici kvůli koronaviru zruší své zahraniční cesty

Ústavní činitelé se dále dohodli, že kvůli šíření nového typu koronaviru zruší své zahraniční cesty. Po schůzce to uvedl předseda Senátu Vystrčil. Podle ředitele zahraničního odboru Hradu Rudolfa Jindráka nejde o zrušení zahraničních cest, ale jejich omezení. Cesty týkající se například koordinace boje s koronavirem jsou podle něj nutné.

Téma koordinace zahraničních cest bývá pravidelným bodem jednání ústavních činitelů. Vystrčil řekl, že o nich mluvili i ve středu, dohodli se ale, že je zruší. „Protože říkáme lidem, že by měli zůstat doma a pokud možno nechodili nikam do společnosti, a tím nezvyšovali riziko nákazy, takže by se politici měli chovat podobně,“ uvedl Vystrčil.

Upozornil však, že mohou existovat výjimky a je například na prezidentu Zemanovi, zda pojede na plánovanou cestu do Číny. „To je jeho věc, samozřejmě má to své atributy, o kterých předpokládám, že bude mluvit on a je na něm, jak se rozhodne,“ dodal.