Ministerstvo zdravotnictví spustilo možnost testování na koronavirus doma

Lidé, kterým se po návratu z cesty do Itálie nebo jiné potenciálně rizikové oblasti přitížilo, se zatím museli na testování přepravit vlastním autem, případně si zavolat sanitku. Nově by místo toho měli začít zdravotníci jezdit za nimi.

Dveře do ambulantního prostoru budou uzamčené, aby nedošlo k případné kontaminaci. Při výjezdu k podezřelému případu bude v přední části vozu řidič záchranné služby, vzadu zdravotnický pracovník, který odebere nemocnému vzorek krve a stěr z nosohltanu.

„Zdravotnický pracovník, který bude odběr provádět, by se oblékl do ochranných oděvů a odběr provedl. Potom by se svlékl a nastoupil zase nekontaminován do vozidla,“ přiblížila mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Sanitkou by neměli jezdit pacienti, bude sloužit pouze k přepravě zdravotníků k těm, komu je potřeba provést testy.