Pět Čechů z Tenerife letí do Česka, jedna žena musela zůstat

O propuštění hostů, kteří přicestovali těsně před nařízením karantény, ve čtvrtek rozhodly centrální a regionální vláda. Do hotelu už minulý týden přicestovala ještě jedna česká turistka. Ta musí na místě zatím zůstat. Hotel by podle Vikové snad mohla opustit příští týden, ale vše bude předmětem dalšího jednání a rozhodnutí španělských úřadů, uvedla.

Canaria Travel bude po návratu s českými turisty řešit možnou kompenzaci zmařené dovolené. Zda dostanou zpět peníze nebo jim bude nabídnuto jiné řešení, Viková nechtěla sdělit.

Česko: 168 negativních vzorků

V Česku bylo dosud na koronavirus testováno 154 lidí, u nikoho se nákaza nepotvrdila. Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu na nový typ koronaviru testovala dosud 168 vzorků, některé opakovaně. V laboratoři je dalších osm vzorků.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek upozornil, že není možné testovat každého, kdo se vrátil ze severní Itálie, která je po Číně a Jižní Koreji nejvíce zasaženou oblastí. Podle šéfa resortu se testují lidé, kteří přijedou přímo z oblasti, kde se nemoc šíří, a mají horečku nad 38 stupňů.

Ani když by se v Česku objevil první případ, což nelze vyloučit, není podle Vojtěcha důvod k panice, ani ke skupování potravin. „Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen,“ vysvětloval ministr.

Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví. Rovněž ale také nabádá ke klidu. „Je to respirační onemocnění, které je sice mírně závažnější než chřipka, ale není to mor. Někteří lidé se chovají, jak kdyby přišla morová rána a druhý den bychom měli vymřít. To se nikdy nestane,“ ubezpečuje Prymula.