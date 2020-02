Nebyl to úmysl, Američané se spletli, míní historici 75 let po náletu na Prahu

„Byla to chyba, byl to omyl. Často se hovoří o tom, že Praha byla 14. února 1945 cíleně bombardována, že byla náhradním cílem. V žádném americkém hlášení a plánech operace Praha není ani jako náhradní cíl. Přitom Praha vzhledem k vysoké koncentraci zbrojního průmyslu byla legitimním cílem. Ale nebyla cílem 14. února 1945. Byla to součást cílených náletů na Drážďany,“ uvedl kurátor letecké sbírky Národního technického muzea Michal Plavec.

Na posádky, které svůj náklad tříštivých a zápalných pum na Prahu shodily, ostatně nečekalo ve Velké Británii po návratu ani v nejmenším hrdinské přivítání. „Když se američtí letci vrátili zpět do Velké Británie – a to zdaleka ne všichni – tak byli překvapeni, že si je z letadel okamžitě bral zpravodajský důstojník a vyslýchal je – co bombardovali, jak k tomu došlo. I pro ně to bylo velké překvapení,“ podotkl Plavec.

Za omylem stálo zřejmě počasí – bylo zataženo, jen nad Prahou byly mraky roztrhané. Podle ředitele muzea letecké bitvy nad Krušnohořím Jana Zdiarského ke všemu mohla přispět také tvrdohlavost hlavního navigátora bombardovacího svazu.

„Nehodlal dát na názor lidí ze své vlastní posádky. Nemohl tam přijít názor lidí z jiných posádek, protože musel být zachován radiový klid. To, že pumy dopadly na Prahu, se ze všeho nejvíc jeví jako velmi neobvyklá souhra neskutečně velkého množství nešťastných okolností,“ shrnul Jan Zdiarský.