Soud v druhé větvi Rathovy korupční kauzy prodloužil exhejtmanovi vězení o rok, Kottovým o dva

Rathovi navrhl žalobce souhrnný trest nejméně 9,5 roku vězení, Kottovým chtěl žalobce uložit souhrnné tresty 8,5 roku. Navrhl také, aby soud nechal Kottovým a Rathovi propadnout celý majetek a aby jim uložil i zákazy činnosti. S rozhodnutím o vině je nicméně spokojený, i když uložené tresty by podle něj mohly být vyšší. Žalobce také zváží, že se odvolá.

Ústřední trojice Rath, Kottová a Kott podle pátečního verdiktu na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Celkem šlo o zakázky za více než 700 milionů korun.

„Je to bezprecedentní trest. K tak vysokému trestu ještě žádný bývalý politik v souvislosti s korupcí odsouzen nebyl. Nižší trest dostal například bývalý senátor Alexandr Novák a také spolupracovník expremiéra Mirka Topolánka Marek Dalík.“

Soud potrestal i firmu Metrostav

Podle soudu se trestného jednání dopustili všichni obžalovaní včetně největší stavební společnosti Metrostav a jejího generálního ředitele Pavla Piláta. Tomu soud uložil tříletý podmíněný trest s odkladem na čtyři roky a také čtyřletým zákazem činnosti.

Obchodní náměstek Metrostavu Jiří Anděl dostal nepodmíněný trest pět let a zaplatit má 250 tisíc korun. Firma Metrostav má podle rozhodnutí soudu zákaz účastnit se po tři roky soutěží na veřejné zakázky, zaplatit má 10 milionů korun.

Žalobce přitom Pilátovi navrhl uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma pak podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách. „Obhajoba tvrdila, že desetiletý trest by pro firmu mohl být likvidační a že by mohly být ohroženy i více než tři tisíce jejích zaměstnanců,“ připomněl komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.