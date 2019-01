Soud začal řešit druhou korupční větev: Rath si stěžoval na hlemýždí tempo, Kottovi korupci popřeli

Podle něj ani v odposleších o podplácení nejsou důkazy. Bývalý hejtman také znovu upozornil na to, že se případ dostává k soudu až sedm let po pořízení odposlechů. „Za to by se měl někdo zodpovídat,“ prohlásil. K soudu si Rath přinesl transparent s obrázkem hlemýždě a nápisem prokurátor. Úterní jednání začalo se skoro hodinovým zpožděním. Zazněly požadavky na odročení kvůli tomu, že spis není kompletní, či námitky proti státnímu zástupci.

K soudu dorazila ústřední trojice celé kauzy - Rath a bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová se svým manželem Petrem Kottem. Také oni odmítají obžalobu, která je viní z korupce.