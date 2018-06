Rath dostal za korupci opět 8,5 roku vězení. Soud uznal vinnými i dalších deset obžalovaných

Pancová: Broučku, kolik nám to teďkom teda přinese ten…? Dvanáctku?

Kott: Co jsi říkala?

Pancová: Kolik přinese?

Kott: Jindra? Vosum.

Pancová: To je 2,6 na jednoho. To je nějak jinak přesně. Ty už jsi zkasíroval nějakou zálohu. To už je tvoje.

Kott: No, s tou Kutnou Horou osum. Mi přinese.

Pancová: Kolik von tady bude mít? Kolik von tady bude mít?

Kott: Kdo?

Pancová: David.

Kott: No, tak čtyry.

