Jak zabránit problémům zakázek na digitalizaci? Pomohlo by vyčištění legislativy i přesnější zadání, říká Pilný

„Je potřeba vyčistit zákony, zbavit se zbytečné legislativy a vazeb zákonů. Máme tam věci, které jsou neuvěřitelně nesmyslné,“ tvrdí Pilný.

Upozorňuje třeba na projekt občanských průkazů s čipem. „Ten čip je bezkontaktní, takže si k němu musíte koupit čtečku. Na to, aby si člověk jednou za rok zjišťoval třeba trestní rejstřík nebo počet bodů (u řidiče, pozn. redakce), tak se to nevyplatí. To je věc z Estonska z minulého století. Teď se to převádí, že to bude fungovat jako internetové bankovnictví, ale vyhodili jsme pět set milionů,“ prohlásil Pilný.

Za problematický projekt označuje i Digitální Česko, pod čímž se skrývá elektronizace státní správy. „V okamžiku, kdy to ovládají, a teď budu zjednodušovat, ajťáci, kteří zdigitalizují všechno, co jim předložíte, tak je to špatně. Musí existovat zadání, nějaké priority a teprve potom to můžete digitalizovat, jinak to stojí strašně moc peněz a užitek pro lidi nikde není,“ podotkl Pilný.

Drahá zakázka na systém pro elektronické dálniční známky?

V současnosti vyvolala kontroverzi zakázka na systém a e-shop pro dálniční známky, po jehož spuštění už řidiči nebudou používat papírové kupony – známky budou mít elektronickou podobu. Skončil kvůli tomu i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Kritika mířila i na cenu.

Podle Pilného jsou aspekty, které takovou zakázku prodražují, nicméně upozorňuje, že nemá detailní informace o tom, jak měla být realizovaná. „Aplikace jako taková musí být robustní, protože jde o miliony řidičů. Nemůžeme z nich dělat pokusné králíky,“ nastínil jednu věc – aplikace musí projít důkladným testováním.

Další věcí jsou nároky na bezpečnost, aby se do systému nemohl někdo nabourat. Hrozbou by mohla být likvidace celé databáze.