Jeden z posledních veteránů od Tobruku slaví stovku. Z vlasti musel utéct dvakrát

„Vážil jsem necelá dvě kila. Mamince říkali, ať se na mě moc neupíná, že nepřežiju ani 24 hodin,“ vyprávěl Papánek v roce 2018 v rozhovoru pro Paměť národa. Navzdory předpokladům přežil nejen první den, ale dalších sto let. A to přestože na sklonku války málem o život přišel.

Z Brna ho vyhnali kvůli jeho původu. Před Hitlerem utekl do Palestiny

Bernard Papánek se narodil 17. ledna 1920 ve Vídni. Maminka ho ale záhy odvezla ke svým rodičům na Moravu, kde vyrostl. Obchodní školu vystudoval ve Vídni a s výučním listem zamířil do Brna. V Rakousku v té době už vládli nacisté. Ani v Brně to ale pro mladíka, který byl Žid po otci ze Slovenska, nebylo snadné. Práci v oboru nenašel a z města ho kvůli jeho původu vykázala policie.

„V noci mě spolu s dalšími vyvezli za hranice Brna, tam mě vysadili a jeden četník mi ukázal, kterým směrem je Slovensko, že tam mám dojít pěšky. Mně se tam ale nechtělo, na Slovensku jsem nikdy nebyl a nikoho jsem tam neznal, a tak jsem si sedl na mez u silnice, snědl jsem klobásky, co mi do policejní cely přinesl v balíčku bratranec, vypil kávu a pak jsem se vrátil do Brna,“ vzpomínal Papánek.

Následně se skrýval u příbuzných. Věděl ale, že pokud zůstane, bude kvůli vzrůstajícímu antisemitismu v nebezpečí. Známý mu tak zajistil cestu do Palestiny a Papánek se ještě společně se svým bratrancem dostal ven ze země.