Vláda podpořila peníze na energetickou modernizaci domů, s omezením daně z nabytí nemovitosti ale nesouhlasí

Kabinet podpořil návrh, podle něhož půjde na energetickou modernizaci bytových domů 600 milionů korun z evropských dotací. Jedná se o bezúročný úvěr, jeho minimální výše je 500 tisíc korun, maximální 90 milionů korun. Podpora se týká domů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení. Čerpat ho mohou vlastníci domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ) ve všech krajích kromě Prahy. Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), kterému peníze následně proplatí Evropská komise.

Návrhy pražských zastupitelů, jak zlevnit nákup bydlení, vláda nepodpořila

Soubor daňových změn, který by měl lidem podle pražských zastupitelů zlevnit pořízení vlastního bydlení, projedná sněmovna s negativním stanoviskem vlády. Například snížením sazby daně z přidané hodnoty na nákup bytu z 15 na deset procent by podle ministerstva financí přišly veřejné rozpočty asi o šest miliard korun ročně a byty by vzhledem ke stavu nabídky a poptávky vůbec nemusely zlevnit.

Změny navrhované pražskými zastupiteli se týkají i daně z nabytí nemovitosti a daně z příjmu. Daň z nabytí nemovitosti by podle předlohy nehradili lidé, kteří si pořizují nemovitost pro bydlení a zároveň žádnou jinou nevlastní, a také bytová družstva v případě, že všichni členové splňují stejnou podmínku. Vládní legislativci v návrhu stanoviska pro ministry úpravu označili za „nekoncepční a nedotažené řešení, jehož dopady nelze vzhledem k pochybnostem nad významy použitých pojmů řádně posoudit“.