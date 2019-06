Hydrolog: V Česku jsme si klimatické změny připustili, až když začaly vysychat vrty

Podle něj se musí změnit hospodaření a péče o krajinu. „Vodu nejvíce zadržuje půda a my ji potřebujeme vrátit do půdy. Ona nám odtud odtéká, neudrží se tam a to souvisí s množstvím organické hmoty v půdě,“ upozorňoval odborník.

Místo obrovských lánů se podle něj musí do krajiny vracet meze, zemědělci musí zanechávat travní pásy a střídat plodiny. „Takto lze hospodařit. Souvisí to s agrotechnickými postupy, s celou řadou dalších věcí a pochopitelně trošku i s chutí to dělat. Pokud budeme chtít krajinu zase vrátit do stavu, který byl před dvaceti, třiceti lety, co se týče minimálně třeba také organické hmoty, tak jinou cestou jít nemůžeme.“