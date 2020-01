Vláda schválila plán, který počítá s růstem zelené energie do roku 2030. Na doporučení EU nepřistoupila

V Česku poroste do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Vyplývá to z energeticko-klimatického plánu, který v pondělí schválila vláda. Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) již dříve uvedl, že jeho resort navýšil cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 procenta na 22 procent. Letos má být na úrovni 15,6 procenta.