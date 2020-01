Šaríu po dobrém i po zlém. Bývalý imám stane před soudem kvůli terorismu

Shehadeh podle obžaloby pomohl svému bratru Omarovi a švagrové Fatimě, dříve Kristýně, Hudkové dostat se do Sýrie mezi teroristy z organizace An-Nusrá, které navíc z Česka posílal peníze. Všem třem aktérům hrozí až patnáct let za mřížemi.

Na lavici obžalovaných usedne pouze Sámer Shehadeh, jeho bratra Omara s manželkou Fatimou policisté stíhají jako uprchlé. Klíčovým důkazem proti trojici jsou stovky stran záznamů imámovy komunikace, kterou policisté získali mimo jiné z jeho počítače a telefonu. Z nich vyplývá, že Shehadehovy kontakty sahaly až mezi teroristické špičky. Díky tomu mohl svému bratrovi pomoct naplánovat a uskutečnit cestu do provincie Idlíb v severní Sýrii.

Bratři Shehadehové podle analytika Pavla Novotného z Info.cz vyrůstali v Česku. „Oba velmi dobře mluví česky, vyrůstali ovšem v rodině palestinského původu. Co jsem slyšel, tak ve velmi nenáboženském duchu. S islámem se museli setkat někdy v dospívání, nebo dokonce možná v dospělosti,“ míní Novotný.

Turecko-syrskou hranici Omar Shehadeh překročil v listopadu 2016. „Bylo to asi nejdelších patnáct minut v mém životě. Stáli jsme všichni v řadě a kontrolovali nás, jestli máme občanky a všechno. Chvála Bohu, chvála Bohu, všichni jsme prošli,“ vzkázal tehdy svému bratrovi. „Díky Bohu, snad ti to dobře dopadne a přidáš se k bratrům,“ reagoval bývalý imám.

Omar Shehadeh v Idlíbu absolvoval výcvik. Podle dostupných dokumentů skládal zkoušky z předmětů jako Právní věda uctívání, Právní věda džihádu, Prorokova biografie, Jedinečnost Boží nebo Prorokovy výroky. Své matce se v nahrávce pochlubil, že si vedl velmi dobře. „Díky Bohu jsem skončil výcvik v táboře, včera jsem se vrátil. Chvála Bohu, to bylo dobré, hodně náročné, je třeba mít výbornou kondici, sílu a vytrvalost. Přesto jsem to, díky Bohu, dodělal na výbornou, takže mě chtějí za trenéra,“ líčil.

Lidé mají právo na šaríu. Když ne po dobrém, tak po zlém

Půl roku po svém bratrovi pomohl Sámer Shehadeh dostat se do Sýrie také Fatimě Hudkové. Vysvětloval jí, proč je nutné bojovat za rozšíření islámského náboženského práva šaría: „Lidé mají právo na to, aby se k nim dostala šaría a Alláhovo právo je, aby šaría byla aplikovaná všude. Když ne po dobrém, tak po zlém.“

Fatima k islámské víře konvertovala až v dospělosti. Její sousedka si přerod v zastánkyni džihádu vysvětluje tím, že jí jako dívce ve škole hodně ubližovali, na což si stěžovala. „Třeba se chtěla pomstít,“ uvažuje sousedka.

Nyní je Hudková v Sýrii, ale ještě než odjela, ji se svým bratrem přes internet a podle práva šaría oddal Sámer Shehadeh. Žena se za svým manželem do Sýrie pokusila dostat za čtyři dny, turečtí celníci ji ale vrátili zpět do Česka jako nežádoucí osobu. Do Sýrie se nakonec dostala po zemi.