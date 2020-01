„Máme povinnost reagovat a nemáme právo riskovat,“ myslí si o změnách klimatu Jourová

„Již miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období. Uvádí se, že před několika miliony let byla průměrná teplota na zeměkouli o tři stupně vyšší, než je dnes. A nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je lidská činnost, a nikoli přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy,“ podotkl a označil se v této souvislosti za kacíře a změny klimatu za nové náboženství.

„Nesouhlasím s přirovnáním, že to je náboženství, já si myslím, že to není nic jiného než odpovědnost vůči budoucím generacím. A patřím k řadě dnes vlivných lidí, kteří mají povinnost udělat něco s tím, aby se budoucí generace nedostaly opravdu do velikých existenčních problémů kvůli zhoršenému klimatu. A když někdo něco udělat může – a my jsme ti, kteří teď něco udělat můžeme – tak to udělat musí,“ reagovala ve čtvrtečním Interview ČT24 místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová na slova prezidenta Zemana v novoročním projevu.

„Poslouchám vědce, kteří opravdu velmi alarmují a nejsou to alarmisté. Jsou to lidé, kteří mají fakta a umí prognózovat budoucí scénář. Máme povinnost reagovat, nemáme vůbec právo riskovat. Nechci, aby moji vnukové mi jednou chodili plivat na hrob, že jsem v této věci mohla něco udělat,“ dodala Jourová ve čtvrtečním Interview ČT24.